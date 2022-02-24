بوتين: الهجوم هو السبيل الوحيد للدفاع عن روسيا





أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الخميس، أنّ بلاده لم يكن أمامها “أي سبيل آخر” للدفاع عن نفسها سوى شنّ هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، في وقت يواصل الجيش الروسي منذ فجر الخميس اجتياح الجارة الشرقية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن روسيا تتحمل وحدها مسؤولية القتل والدمار اللذين سيحدثهما هجومها على أوكرانيا.

وعن تأثير الهجوم الروسي على الاقتصاد العالمي، أكد بوتن أن بلاده لا تريد الحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي ولا استبعادها منه، في وقت تسبب غزوه لأوكرانيا باضطرابات كبيرة في الأسواق ويعرض موسكو لعقوبات مدمرة.

العربية نت