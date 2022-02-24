مسيرات متفرقة في الخرطوم وقلق أممي حيال “حقوق الإنسان”





نظمت لجان المقاومة السودانية، يوم الخميس، عدد من المسيرات في مدن العاصمة الثلاثة للمطالبة بالحكم المدني؛ لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة واعتقلت عددا من المتظاهرين خصوصا في المنطقة القريبة من محيط القصر.

في الأثناء عبر آدما دينغ خبير حقوق الإنسان المعين للسودان من قبل الأمم المتحدة عن قلقه حيال التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان؛ داعيا المسؤولين إلى وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح كل المحتجين والناشطين.

وأوضح دينغ في ختام زيارته للسودان التي استمرت ثلاثة أيام أنهم تلقوا تقارير عن اعتقال المئات من المحتجين وتعرض عدد من النساء لجرائم عنف جنسي.

وبالتزامن مع زيارة دينغ أطلقت السلطات السودانية سراح عشرات المعتقلين من المشاركين في الاحتجاجات المندلعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

سكاي نيوز