الصحة بالخرطوم: قرار إرجاء زيادة أسعار الخدمات الطبية مؤقت





أسبوعين لإرجاء زيادة أسعار الخدمات الطبية والعلاجية وعزت الخطوة إلى الجلوس مع الشركاء (التأمين الصحي، والزكاة) ومعرفه مدى استعداهم لتحمل النسبة الأكبر من الرسوم العلاجية، وأوضحت أن الزيادة التي تم التراجع عنها مؤقتاً تمت وفقاً لسعر التكلفة عبر لجان متخصصة.

وأكد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ولايه الخرطوم، د. طه المسلمي الكباشي في تصريح صحفي اليوم، إن هناك توجيه صادر من اجتماع المجلس السيادي في هذا الصدد بتأجيل زيادة الرسوم وإخضاعها لمزيد من المشاروات.

باج نيوز