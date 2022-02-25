4 دول عربية تعلن عن موقفها الرسمي من الغزو الروسي لـ”أوكرانيا”





أعلنت أربعة دول عربية، اليوم الخميس، عن موقفها من الغزو الروسي لـ”أوكرانيا”، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال “لوغانسك” و”دونتسك”.

مصر

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: إنها “تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا، مؤكدةً على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية”.

الأردن

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأن المملكة تتابع بقلق تطورات الأوضاع هناك وارتفاع حدة التوتر في أوكرانيا، مشددة على أهمية استمرار المجتمع الدولي وخفض حدة التصعيد.

قطر

وفي السياق، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن قلق قطر جراء هذا التصعيد وتداعياته، كما حث جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار.

ليبيا

وفي المقابل، دانت ليبيا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرة أن ما يحصل “انتهاك للقانون الدولي”.

المرصد