الإجماع على استراتيجية قومية لتطوير الصادرات





أوصت ورشة تنمية وترقية الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية، التي نظمها بنك السودان المركزي، بضرورة إنشاء مجلس قومي للصادرات، تمثل فيه كل الجهات لمعالجة كل المشاكل التي تتعلق بالصادر، إلى جانب إنشاء النافذة الواحدة لتقليل تكلفة الوقت والإجراءات، ثم وضع استراتيجية قومية للصادرات، يتم تنفيذها على مراحل، بالإضافة إلى التوصية باستمرار السياسات وإعطائها الوقت الكافي ومن ثم تقييمها.

وكان بنك السودان المركزي، نظم ورشة تطوير وترقية الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية، وناقشت الورشة ٨ أوراق عمل، تطرقت إلى تنظيم وضبط عمليات الصادر، ودور القطاع الخاص في تطوير وترقية الصادرات الزراعية والحيوانية، ودور الجهاز المصرفي في تمويل وتعظيم العائد من الصادرات، كذلك دور الوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات في استرداد الحصائل، ثم رؤية وزارة الصناعة لتطوير الصادرات من خلال القيمة المضافة، إلى جانب رؤية وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في ترقية الصادرات الحيوانية، إضافة إلى ورقة تهريب سلع الصادر السودانية الأسباب والمعوقات والحلول.

السوداني