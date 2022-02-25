استقراراللحوم الحمراء وارتفاع البيضاء بالخرطوم





تشهد اللحوم الحمراء استقرارًا في الأسعار مقابل ارتفاع البيضاء وعزا الزيادة في أسعار اللحوم البيضاء لارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاج

وقال صاحب محل بالخرطوم أبكر حمزة في تصريح إن هنالك استقرارًا في أسعار اللحوم الحمراء وسعر كيلو العجالي(2٫400) جنيه أما الضأن والمفرومة (3) آلاف جنيه.

وأوضح أبكر أن السوق يعاني من الركود ووفرة في اللحوم الحمراء بنسبة(70%) ،مؤكدًا ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء وسعر الكيلو (1٫600) جنيه لفراخ الشركات بدلاً عن(1٫400) جنيه أما فراخ المزارع(1٫400) جنيه بدلاً عن(1٫200) جنيه وطبق بيض المائدة(2) ألف جنيه، مؤكدًا على ضعف الحركة الشرائية والمعروض من اللحوم البيضاء.

السوداني