تراجع ملحوظ في البصل بالأسواق





تشهد أسعار البصل تراجعًا ملحوظًا ووفرة بالأسواق

وعزا تجار ومنتجون الارتفاع السابق لزيادة تكاليف الإنتاج

وقالت بعض ربات المنازل لـ(السوداني) إنهن بدأن بشراء البصل لرمضان وقالت فهيمة علي إن ارتفاع الأسعار بالأسواق انعكس سلبًا على وفرة السلعة والبدء في تحضير ما يلزم منها لوجبات رمضان وأوضحت ان أسعار البصل لا تزال مرتفعة وأنها لم تتمكن من شراء الكمية المطلوبة منه حتى الآن، وقالت إن الربع يتراوح ما بين (1000) إلى(800) جنيه وأنها بحاجة لـ(3) أرباع لأن أسرتها كبيرة.

وقالت خديجة فضل إنها بدأت في شراء جوال بصل بسعر (12) ألف جنيه مع عدد من نساء الحي لتقسيمه مناصفة لتجفيفه لرمضان، وأوضحت أن كافة مستلزمات رمضان مرشحة للزيادة هذا الموسم، ما يضغط على ميزانية الأسرة والتي قد تضطر إلى شرائها بكميات بسيطة

وقال منتج بصل شمال بحري محمد حسن في حديثه لـ(السوداني) إن الوفرة انعكست على تراجع أسعار البصل بالأسواق، وشكا من ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث قفز برميل الجازولين لـ(80) ألف جنيه، والسماد (40) ألف جنيه، مبينًا تراجع سعر الجوال من (19-18) إلى (12) ألف جنيه وسعر الربع(800) جنيه وسعر الأردب (20-25) ألف جنيه بدلاًعن(90) ألف جنيه ، متوقعًا زيادة في الأسعار مع موسم التخزين.

وأكد تاجر بصل بشرق النيل آدم علي حدوث تراجع كبير في أسعار البصل نتيجة للوفرة، مبينًا أن سعر الربع تراجع من (3) إلى (800) جنيه، متوقعًا المزيد من انخفاض الأسعار ليعاود الارتفاع طفيفًا مع دخول رمضان لزيادة الطلب عليه، واصفًا القوى الشرائية بالضعيفة، وقال إن كافة الأسواق تعاني من الركود والكساد.

وتوقع تاجر بصل بأمدرمان طه يوسف زيادة في أسعار البصل للاستهلاك العالي والطلب لشهر رمضان، مبينًا أن سعر الربع (700) جنيه والجوال (11) ألف جنيه وسعر الأردب (25) ألف جنيه بدلاً عن(80) ألف جنيه، وشكا يوسف من ارتفاع تكاليف الترحيل في ظل استمرار الركود والكساد ما انعكس على تدهور الوضع بالأسواق وتغيب التجار في بعض الأوقات من الذهاب للأسواق بسبب تراجع حجم المبيعات.

وفي ذات السياق قال تاجر بصل بالخرطوم إن الأسعار تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا لغرق الأسواق بكميات كبيرة وتراجع سعر الجوال (12) ألف جنيه وسعر الربع (800) جنيه متوقعًا تراجع في الأسعار حال استمر طرح كميات بالأسواق حتى ما بعد رمضان ومن ثم يبدأ موسم التخزين وترتفع الأسعار من جديد.

السوداني