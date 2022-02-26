سوداني اول شركة اتصالات تبدا التشغيل التجريبي لشبكة ال 5G وسط الخرطوم





صرح السيد م . مجدي طه الرئيس التنفيذي والمدير العام لسوداتل أن مجموعة سوداتل للاتصالات شرعت في التشغيل التجريبي لشبكة (الجيل الخامس 5G) للاتصالات في السودان عبر مشغلها الوطني (سوداني ) مبينا أن نقطة انطلاق التجارب تمت برئاسة المجموعة ببرج سوداتل الكائن في وسط الخرطوم لرمزيته ودلالته على ريادة المجموعة وإيذانا بثورة قادمة في مجال الاتصالات تقودها المجموعة بمشيئة الله

وبحسب ما نقلت كوش نيوز افاد المهندس جعفر صالح نائب المدير للشؤون الفنية لمجموعة سوداتل مضيفاً أن التأريخ ( 22- 2-2022 ) سيسجل بأحرف من نور لمشغلنا الوطني سوداني كأول شركة اتصالات في البلاد تبادر بهذه التقنيه معلنة بذلك عن ربط الصناعات الجديدة بالشبكة ودخول صناعة وتكنولوجيا الاتصالات عهدا جديدا لتجربة عصر انترنت الاشياء (Internet of Things)في السودان .

وأضاف المهندس همام عثمان المدير الفني لشبكة سوداني أن تجارب شبكة (الجيل الخامس ) تجري على النطاق الترددي 3.5GHz بسعات تردديه عاليه تمكن من الحصول على سرعة نقل تقارب ال (1) جيجابت في الثانية و سرعة وصول أقل من 3ms، تسمح بالتصفح عالي السرعة والتنزيل بشكل أسرع . مع نجاح التشغيل التجريبي وضعت سوداني خطة محكمة تنفيذا للانتشار والتوسع المدروس وتحقيقا للنتائج المرجوة في الفترة المقبلة .

جدير بالذكر أن هذا الحدث المتميز يأتي_ في مسيرة المشغل الوطني سوداني _ضمن الرؤية الاستراتيجية الكلية لمجموعة سوداتل ،بأن تصبح مجموعة إقليمية رائدة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار عبر مشغلاتها في افريقيا .

الخرطوم (كوش نيوز)