روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدين العملية الروسية في أوكرانيا





استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي وعطّلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن يوم الجمعة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا التي تتمتع بحق الفيتو ضده.

وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واعتبرها “انتهاكا للقانون الدولي”، وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا.

كما دان المشروع الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتم تقديم المشروع باسم 65 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة، بينها أوكرانيا والعديد من الدول الغربية.

المصدر: RT