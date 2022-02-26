رئيس أوكرانيا: نجحنا فى صد الهجوم.. والجيش: الروس فقدوا قدرتهم القتالية





قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي: “لقد قاومنا ونجحت فى صد هجمات العدو، لكن القتال مستمر فى العديد من المدن والمناطق، لكننا نعلم أننا ندافع عن البلد والأرض ومستقبل الأطفال”.

وأضاف فى كلمة له منذ قليل: “تخضع كييف والمدن الرئيسية حول العاصمة لسيطرة جيشنا، المحتلون أرادوا سد مركز دولتنا ووضع دمنا هنا، كما حصل فى دونيتسك. لقد كسرنا خطتهم “.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية فى بيان، إنه “تم إيقاف ما يصل إلى سبع مجموعات تكتيكية للعدو فى اتجاه بوليسيا فى مناطق بوروديانكا، بوشى، فيشهورود. فقد الغزاة الروس جزئيًا قدرتهم القتالية ويحاولون إعادة تجميع صفوفهم”.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالى، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخى روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، صورة وفيديو لأثار القصف الصاروخى الروسى الذى أستهدف الأحياء السكنية بالعاصمة كييف، وأسفر عن إصابات عدة.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين، أن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

صحيفة اليوم السابع