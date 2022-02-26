تصدير ٣٠٠ رأس من الإبل الى السعودية





أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن تصدير 300 رأساً من الإبل الذبيح ذكور أمس الاول إلى المملكة العربية السعودية بنسبة مناعة 93٪.

وأكد (لسونا) دكتور علي آدم مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بالوزارة أن صادر الإبل للسعودية سيتواصل وخلال اليومين المقبلين ستصل شحنة إبل ثانية لللمملكة العربية السعودية.

وقال د. علي بخصوص صادر الضأن والماعز فإن اللجنة الفنية ستسافر إلى السعودية نهاية هذا الأسبوع لتجديد البروتوكول بين السودان والسعودية لإستئناف صادر الضأن والماعز الذي إنتهي في يناير الماضي .

ويعتبر السوق السعودي أكبر سوق للماشية السودانية..

سونا