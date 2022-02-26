رئيس الشيشان: بوتين اتخذ القرار الصحيح وقواتنا انتشرت في أوكرانيا





أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم السبت، نشر قوات شيشانية في أوكرانيا. وقال قديروف إن “قواتنا المجهزة جيدا لم تعان من أي خسائر واستحوذت على منشأة عسكرية أوكرانية”. وتابع الرئيس الشيشاني أنه “ليست المشكلة في السيطرة على مدن مثل كييف وخاركيف، لكننا نهتم أكثر لحفظ الأرواح وتنفيذ المهمات بحرص”.

ودعا قديروف الأوكرانيين إلى “التخلص من قادتهم”، مضيفا:” نظيري الروسي اتخذ القرار الصحيح، وسنتخلص من أي قوات شيشانية تقاتل في جانب أوكرانيا”. وقال قديروف في وقت سابق اليوم إن أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية تتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

مزمز