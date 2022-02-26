تركيا تجدد استعدادها لاستضافة محادثات سلام بين بوتين وزيلينسكي





جددت تركيا، اليوم السبت، استعدادها لاستضافة محادثات سلام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وحسب “رويترز”، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت.

ودعا الوزير التركي نظيره الروسي إلى وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

العربية نت