افتتاح مشروع ضخم للبيع المخفض بولاية الخرطوم





افتتح والي الخرطوم المكلف الطيب الشيخ، بشارع البلدية بالخرطوم اليوم، مشروع شركة الخرطوم للأمن الغذائي بنشر مراكز البيع المخفض بأنحاء محليات الولاية، حيث تم افتتاح منفذ رقم واحد بمقر الشركة بشارع البلدية، بحضور الأمين العام المفوض لحكومة الولاية رابح أحمد حامد ومدير عام وزارة الصناعة والاستثمار.

وأوضحت مدير الشركة إنصاف أحمد دلدوم، أن إفتتاح المنفذ رقم واحد يأتي ضمن سلسلة منافذ عديدة سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع المحليات، وذلك بغرض توفير السلع الأساسية للمواطن بسعر المنتج دون وسطاء.

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