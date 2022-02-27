جواو موتا: التحكيم هزمنا من جديد





أدلى المدرب البرتغالي جواو موتا المدير الفني للهلال بتصريحات عقب خسارة فريقه أمام المريخ أمس الأول قال فيها: فريقي منح الخصم هدفه الأول من خطأ، لكننا بدأنا نتحسن واحرزنا هدفا مستحقا، لكن الهدف الثاني للمريخ جاء من خطأ لا يحدث في مثل هذه المباريات..

وأضاف: الهلال كان الأفضل طوال عمر المباراة، في كثير من الجوانب مثل السيطرة على الكرة.. وأردف البرتغالي: دخلنا المباراة بعد دراستنا للمريخ بصورة جيدة، ولكننا تعرضنا لظلم كبير من طاقم التحكيم، هذا ليس تبريرًا للنتيجة بل حقيقة كانت ماثلة، وللأسف يحدث هذا للمرة الثانية في دور المجموعات.. كنا دائماً متقدمين على الخصم في الأداء، فإذا تحدثنا بعيداً عن الأخطاء التي حدثت سنجد أن الجميع قدم مباراة كبيرة.. ومضى موتا قائلاً: واثق تماماً بأنه في المستقبل ستكون للهلال سمعة كبيرة في دوري ابطال افريقيا، والجميع متعاون لتحقيق هذا المشروع الضخم.. وأضاف: خسارة مباراة لا يعني ان المدرب سيء أو أن عناصر الفريق غير جيدة.. أنا جئت إلى الهلال من اجل تقديم الحلول، ومتفائل جداً بأن الهلال اذا استمر في هذا المشروع بإمكانه صناعة فريق البطولات الذي يتطلع له الجميع.. وختم بالقول: لا يوجد مشروعٌ يبدأ قوياً، بل يتم الوصول إلى هذه المرحلة عبر البنيان.. واعلم أن هناك انتقادات، لكن يجب أن نواصل بقوة، تبقت لنا 3 مباريات وسنقاتل من أجل تحقيق بالانتصارات.

صحيفة الصيحة