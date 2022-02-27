بلومبيرج الأمريكية: السودان يتجه إلى روسيا بديلاً للغرب





قالت صحيفة (بلومبيرج) الأمريكية : إن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي إلى موسكو تهدف إلى كسب حلفاء جدد للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأوردت الصحيفة في تقرير، أن المكون العسكري في السودان بدأ يبحث عن حلفاء جدد بعد انقلاب 25 أكتوبر الذي أدى إلى حجب المؤسسات الأمريكية والأوروبية والمالية الدولية لمساعداتها مثل البنك الدولي وحجب حوالي 3 مليارات دولار من الدعم المالي هذا العام، فى وقت تكافح فيه الحكومة للتعامل مع ارتفاع التضخم، والعملة الضعيفة والصادرات الآخذة فى التراجع.

ووفقاً للصحيفة؛ تشير التقييمات غير الرسمية إلى أن السودان لديه 30- 90 يوماً من احتياطيات النقد الأجنبي للاستيراد المتبقي، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع السلع مثل القمح والوقود والدواء، مما يزيد من و تيرة الاحتجاجات فى الشارع.

ووفقاً للصحيفة فإن الدولتين وافقتا على تعميق العلاقات في الزراعة والتعدين والتصنيع والنفط والغاز، خلال الزيارة التى رافق فيها دقلو وزير المالية جبريل ابراهيم.

كما وقع اتحاد غرف التجارة السودانية ومجلس الأعمال الروسي أيضا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال لشركات روسية في السودان، خاصة في مجالات الزراعة والماشية وتوليد الطاقة.

ترجمة : إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي