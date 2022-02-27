هيثم مصطفى يطالب بإبعاد أبو عشرين من توليفة الهلال





في معرض تحليله لأداء الهلال بين شوطي المباراة أمام نده المريخ، شن قائد الهلال السابق، هجوماً عنيفاً على حارس الفرقة الزرقاء علي عبد الله أبو عشرين وحمّله مسؤولية الهدف الأول بالكامل بعد أن أبعد الكرة المعكوسة بطريقة سيئة فسقطت أمام السماني في وضعية من السهل التسجيل منها، ورأي هيثم أن أبو عشرين كان يمكن أن يسيطر على الكرة المعكوسة أو يبعدها بقبضة اليد بعيداً عن منطقة الجزاء، ورأي هيثم أن أبو عشرين ظل يشارك بصورة مستمرة مع الهلال برغم أنه تسبّب في معظم الهزائم التي تعرّض لها الفريق في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن أبو عشرين يُحظى بالفرصة في وجود حارس شاب وأفضل منه بكثير وهو الحارس أبوجا، حيث أشار هيثم إلى أنّ الجهاز الفني بالهلال وفي المباريات القليلة التي أتاح فيها الفرصة لأبوجا كان في قمة التألق ورغم ذلك يعيده من جديد إلى مقاعد البدلاء ويمنح الفرصة لأبو عشرين ليقع في المزيد من الأخطاء.

صحيفة الصيحة