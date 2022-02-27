أسعار الذهب .. انخفاض نسبي بأسواق العاصمة





يبدو أن الأسعار في الأسواق السودانية أصبحت قابلة للانخفاض، مثلما كانت تقبل الارتفاع من غير إنذار مبكر أو إرسال إشارة مسبقة يتلقاها المواطن، مما أثر كثيراً على حركتي البيع والشراء، ولأن المواطن البسيط يسعى دائماً لجهة الأسعار المنخفضة التي يستطيع من خلالها توفير احتياجاته بطريقة سلسة ودون عناء، ومن خلال ذلك نجد أن أسعار الذهب في السوق السوداني تتأثر بأسعار البورصة العالمية من حيث الارتفاع و الانخفاض، وتارة لا يحدث ذلك، وأظهرت نشرة صحفية عن انخفاض في سعر الذهب عالمياً نتيجة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب أمس (السبت)، في السودان، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. هذا وتراجعت أسعاره بـ 1.86% إلى 1890 دولاراً للأونصة، وذلك بعد ارتفاعات بأكثر من 3% إلى 1973.96 دولاراً للأونصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا الخميس، قبل أن تتراجع عن مستوى 1900 دولار للأونصة، وأنهى الذهب أسبوعاً من التقلبات القوية على استقرار نسبي.

ونتيجة لذلك، أي بعد انخفاض أسعار الذهب عالمياً، انعكس ذلك على انخفاض أسعار الذهب بأسواق الخرطوم، وصار سعر الجرام 27 ألف جنيه مقارنة بـ28 ألف جنيه في الأيام الماضية، ولاحظت متابعات ل”اليوم التالي” عن تزايد نسبة الإقبال على مواقع الذهب بأسواق الخرطوم وبحري وأم درمان، وكانت المحصلة في سوق الذهب عن ما هي الأسباب التي أدت لتراجع أسعار الذهب.. وما تأثير ذلك على الاقتصاد في الوقت الحالي.

في ذات السياق قالت، إحدى الزبونات، فضلت عدم ذكر اسمها، إن انخفاض أسعار الذهب يؤثر كثيراً في حركة البيع والشراء، مؤكدة أنها بذلك تستطيع الشراء بطريقة سلسة، وأضافت.. من الصعوبة أن نتمكن من شراء الذهب بسعر مرتفع، متمنية أن يبقى سعر الذهب منخفضاً كي تتمكن من شراء أكبر كمية ممكنة، وتابعت أن الانخفاض شيء إيجابي بالنسبة لهن، منوهة إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعاً في الأيام الماضية، وقالت إنها من المداومات على التسوق في محلات الذهب.

فيما ذكر المواطن محمد كمال أن انخفاض أسعار الذهب في السوق يؤثر بطريقة إيجابية في حركة البيع والشراء خاصة أن الوضع صعب للغاية، مؤكداً أن ارتفاع الدولار بالضبط يؤثر على الوضع الاقتصادي وأن ذلك الانخفاض المفاجئ يؤثر بطريقة إيجابية، وقال.. نتمنى أن يستمر ذلك.

يقول رئيس اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين، محمد إبراهيم تبيدي، إن انخفاض أسعار الذهب بالبورصة العالمية هي التي أدت إلى انخفاض أسعار الذهب بأسواق العاصمة؛ بجانب استقرار أسعار الصرف، وكشف عن انخفاض كبير في أسعار الذهب أمس (السبت)، حيث بلغ سعر الجرام 27 ألف جنيه في أسواق الذهب بالعاصمة، وتوقع في تصريح ل(اليوم التالي) أن يؤدي هذا الانخفاض إلى زيادة الإقبال إلى محلات الذهب بصورة أفضل من السابق، وأرجع أسباب انخفاضه إلى تراجع أسعار العملات، ونوه إلى أن أي تصاعد في أسعار الصرف تخلق مضاربات في السوق، ورهن انخفاض أسعار الذهب باستقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه، ويضيف.. أن انخفاض أسعار الذهب لا تؤثر سلباً على الاقتصاد، بل إن المضاربات هي التي تؤثر عليه، وأردف قائلاً : لا أستطيع أن أقول قد تنخفض الأسعار مرة أخرى، ولكن الأسعار أصبحت مرتبطة بالبورصة العالمية واستقرار سعر الصرف، ويرى أن الانخفاض أفضل من ارتفاع الأسعار، و أن عمليات البيع والشراء عمليات مضادات، وبالتالي في حال الارتفاع يكون هناك احتكار في السوق ويجعل التجار يقومون بتخبئة الذهب وعدم بيعه.

تقرير : مي عزالدين

صحيفة اليوم التالي