مصنع الجنيد يكشف عن إنتاج 9 آلاف طن من السكر





كشف المدير العام لمصنع سكر الجنيد م. محمد عبدالله آدم ،عن حصاد مساحة 5 آلاف فدان تقريباً من الموسم الحالي، والمتبقي منها 9 آلاف فدان ، من جملة المساحة المستهدفة للحصاد 14.375.75 فداناً، كاشفاً عن أن السكر المنتج لتاريخه قد بلغ 180.960 جوالاً تعادل (9 ) آلاف طن سكر، مبيناً أن المصنع بدأ موسمه أواخر ديسمبر الماضي، موضحاً أن البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعة وصولاً للربط المقرر البالغ (25) ألف طن سكر بنهاية ابريل القادم.

وأكد مدير مصنع سكر الجنيد في، تصريح صحفي، اكتمال كافة الترتيبات لزيارة وزيرة الصناعة المكلفة م. بتول عباس عوض علام يرافقها عدد من المسؤولين والمختصين صباح غد السبت، لمصنع سكر الجنيد بولاية الجزيرة تقف خلالها على بداية موسم إنتاج السكر للعام الحالي (2021/2022) ضمن زياراتها التفقدية التى بدأتها السبت الماضى بتفقد مصانع السكر بكل من النيل الأبيض ، عسلاية، كنانة، مبيناً أن البرنامج سيبدأ بالوقوف على سير العمل بالحصاد الآلي واليدوي ومحطة الطلمبات بجانب تفقد مركز أبحاث قصب السكر والمصنع.

صحيفة اليوم التالي