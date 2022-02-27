أسواق المحاصيل بكريمة تشرع لترقية وتطوير وتسويق محصول التمور





تشهد أسعار التمور إستقراراً في الأسعار مع توقعات بإرتفاع الأسعار قبيل بداية شهر رمضان الفضيل حسب جودة ونوع الأصناف .

وبلغ سعر جوال تمر القنديلة مابين (55000) و(60000)جنية و البركاوي ما بين(20000) جنيه و (30000)جنيه فيما تتراوح أسعار الجاو ما بين(5000)جنيه إلي(7000)جنيه.

وأكد مدير سوق المحاصيل بالقطاع الجنوبي كريمة ،الأستاذ عادل السر الحسين في تصريحات (لسونا) أن إدارته شرعت في وضع خطة لترقية وتطوير تخزين وتسويق البلح، ذلك من خلال التغليف والتعبئة بعبوات أصغر مما يسهم في منافسة المنتجات وتلبية رغبات المشترين خاصة مع تباشير مقدم شهر رمضان الكريم .

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