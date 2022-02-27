تقارير رسمية تكشف عن ارتفاع كبير لحالات الولادة القيصرية بالخرطوم





كشفت تقارير رسمية لوزارة الصحة بالخرطوم عن أن الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة، أجرت (13068) فحصاً لحالات كورونا خلال الفترة الماضية كانت الحالات الإيجابية منها (10258) حالة، منهم (299) حالة وفاة.

وعقدت الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات اجتماع مجلس التخطيط الاستراتيجي الدوري بقاعة المرحوم الدكتور عمر عطية أمس، لمناقشة تقارير الأداء لشهر يناير لعام ٢٠٢٢م بحضور مديري إدارات التخطيط بالإدارات العامة والفرعية.

وشدد د. محمود القائم، مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم خلال رئاسته للاجتماع؛ على ضرورة العمل الجاد للاستفاده من التقارير في وجود حلول آنية للمعوقات.

وأوضحت الإدارة العامة للطب العلاجي أنه تم إجراء (9692) عملية باردة وكبيرة، وإجراء (2381) ولادة طبيعية و (4845) عملية ولادة قيصرية.

و دعت مديرة الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات بالوزارة د. أشواق إبراهيم لضرورة التشبيك بين الإدارات، باعتباره من الاستراتيجيات المُهمة والتي تعول عليها الإدارة كثيراً في حل العديد من القضايا المشتركة بين الإدارات.

الخرطوم : أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي