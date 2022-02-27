مشاورات فولكر .. الانتهاء إلى طريق غامض





منذ مايقارب الشهرين من الآن اطلقت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، مبادرة للتوسط بين الفرقاء السودانيين، وقد انخرط رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام، السيد فولكر برتيس، في لقاءات ومشاورات مكثفة مع غالبية القوى السياسية وبقية الأطراف الأخرى، من أجل ايجاد حل للأزمة السياسة, وصاحبت تلك المبادرة رودود افعال متباينة بين رافضة ومؤيدة. لكنها استمرت في أعمالها إلى أن أعلنت أمس السبت عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لاستعراض مؤجز عن نتائج المرحلة الأولية من المشاورات خلال الفترة السابقة. بيد أنها عادت وألغت قيامه، ما ترك الأمر استفهامات متعددة حول خطوة الإلغاء، و ترك غموضا كبيرا حول المبادرة وجدواها ،ففي الوقت الذي يرى فيه محللون ان مبادرة فولكر انتهت الى شواطئ الفشل يرى آخرون انها لا تزال حية ويمكنها احداث الاختراق…

وبموازاة ذلك، أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن اعلان ميثاق تأسيس سلطة الشعب تحت شعار السلطة سلطة الشعب اليوم الأحد. والذي ايضاً كان قد أعلن عن تأجيله في وقت سابق.

وحول محصلة ما جرى من مشاورات فيما يتصل بالأزمة السودانية، يرى مراقبوان ان مشروع فولكر اصبح غير مرحب به من قبل السلطات العسكرية، ومؤخرا اصبح الرأي واضحاً وتم وضع شروط لعملية فولكر ان لايقترح اي شيئ وان مهمته ان يكون مسهلاً فقط رغم انه تم توضيح ذلك منذ البداية ، وكان هنالك تخوف ان تسحب كل قوته من السودان ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل لتأجيل المؤتمر الصحفي لفولكر المزمع عقده اليوم والإعلان عن مثياق سلطة الشعب اليوم علاقة ؟ !

عدة أسباب …

يقول الأكاديمي السياسي ” الرشيد ابو شامة ” إن موقف السلطة العسكرية من مبادرة فولكر واضح من حيث الرفض وعدم الموافقة واكد ابو شامة في حديثه لـ(الحراك) ان سبب التأجيل حسب المعلومات التي تحصل عليها انه في اثناء عمليته لم تكن جميع الاطراف التي طرحت عليها المبادرة متفقين وخلافاتهم كثيرة، وكان فولكر يريد من خلال مؤتمره الصحفي الذي أجل ان يعلن عن فشله وطرح فكرة ان يبدأ مشروعه من جديد ، لكن هنالك اشخاصاً قريبين منه في داخل منظومته رفضوا ذلك وتم تأجيل المؤتمر الصحفي ومع كل هذا لم يستبعد ابو شامة أن تكون هنالك احتمالية انه يريد الاطلاع على ميثاق سلطة الشعب الذي ستطرحه تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم اليوم الأحد وبعدها يحدد ماذا يقول في المؤتمر؟

ارتباط بالمشهد السياسي ..

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير مجدي عبدالقيوم انه لا يعتقد ان تأجيل المؤتمر الصحفي لفولكر له علاقة بإعلان لجان مقاومة الخرطوم لوثيقة دستورية، فلجان مقاومة الخرطوم وان كان اعلانها مؤشرا الا انها جزء من عشرات ان لم يكن مئات اللجان باعتبار البناء الافقي لهذه اللجان وبالتالي هي تمثل وجهة نظر تنسيقيات محددة ولا يمكن الادعاء انها رؤية جمعية.. مضيفاً: في تقديري أن المؤتمر الصحفي لرئيس البعثة مرتبط بالمشهد بكلياته داخليا وخارجيا بالنظر لما يشهده العالم من تطورات بعد غزو اوكرانيا وهو موضوع يعالج الآن في الهيئات المعنية في الأمم المتحدة ،وهذا بالضرورة يجعل الفاعلين السياسيين في المشهد السوداني واعنى امريكا والترويكا الرباعية في حاجة لاعادة حسابات في تقديره هو كمبعوث أممي معني بالمواقف فى مجلس الأمن وانعكاساتها على المشهد السوداني ، مضيفا: طبيعة مهمة فولكر هو المساعدة في الانتقال وحيث ان اطراف عملية الانتقال متعددة وبالتالي تتعدد الرؤى فمن الطبيعي ان يعمل على استقصاء اعرض قطاع من الفاعلين السياسيين وكذلك الاطراف الاخرى كي يتمكن من بلورة رؤية توافقية من الممكن ان تمثل حداً ادنى يمثل منصة ينطلق منها الجميع لاستمرار الانتقال..و هذا يتطلب وقتا بلا شك مع ملاحظة ان فولكر اطلق ما سماه مبادرة للحوار ولم يقل ان لديه مشروعا جاهزا ويعتقد ان فولكر اساسا كان يهدف الى كسر الشعار العدمي الذي قاد للانسداد السياسي.. المطلوب الآن ان تتوافق القوى السياسية بمختلف اشكالها على ميثاق جديد بمرجعية دستورية يتم الاتفاق عليها وكذلك شكل التحالف الذي يمكن ان يشكل الاطار التنظيمي لذلك باعتبار تعدد المراكز او التحالفات الموجودة الآن.

اعلان عن الميثاق …

الخبير القانوني ” معز حضرة ” قال: اللجان لا ينقصها مواثيق وغيره لان الانقاذ قدمت الكثير من المواثيق والاعلانات السياسية دون جدوى وليس هنالك مانع من عمل شيئ يتوافق مع الواقع واي عمل يلم شمل جميع الاطراف ويكافح انقلاب 25 اكتوبر ويفتح الباب لكل المجموعات هو مقبول من حيث المبدأ ، واضاف “حضرة: ” ان اي عمل يشمل الجميع، الجميع سيقفون معه مع مراعاة ان يكون قابلا لتطوير نفسه ، ومن الشروط ايضا ان يكون مفتاحا لتطوير نفسه وتطوير الآخرين المتفقين معه وغيره على الحد الأدنى.

تقرير ـ مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي