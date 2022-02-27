الغرفة الصناعية : مصانع السكر تعمل بنسبة 10%





كشف عضو الغرفة الصناعية معاوية أبا يزيد عن تدهور كبير في مصانع السكر السودانية. وقال انها تعمل الان بنسبة 10% وعزا تدهورها إلى سياسة حكومة حمدوك السابقة التي اهملت القطاع.

وقال ابايزيد ل(الصيحة) ان وزراء الصناعة في حكومة الفترة الانتقالية كانوا بعيدين كل البعد عن مشاكل الصناعة وأنه طالما حذر من سوء ادارتها للقطاع.

في السياق الخبير في صناعة السكر المهندس عبد الغفار ان هذه المصانع تفتقد الى الادارة، وطالب بايقاف هذه المصانع واعطاء الغاملين اجازة وطرحها لشركات اجنبية.

الصيحة