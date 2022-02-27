اقتصاد وأعمال
تعرف على سعر قنطار السمسم اليوم في السودان
التاريخ الأحد 27 / 02 / 2022م
بورصة (القضارف)
السمسم :-
المعروض: 4700 المباع : (لايوجد) المرفوض : 4700 (جوال)
أعلاه:27000 جنيه أدناه : 24000 جنيه (للقنطار)
(الجاهز)
من 28000 جنيه إلى 30000 جنيه للقنطار.
الذرة (الفيتريتة) :-
29000 – 29500 جنيه للاردب
( الدخن ) :-
أحمر : 49000 إلى 52000جنيه للأردب
أبيض : 50000 إلى 52000 جنيه للأردب
زهرة الشمس :-
180000 _ 210000جنيه للطن.
التسالي :-
180000 – 205000 جنيه للطن
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قد يكون هنالك أسعار أقل وأكثر من الأسعار المنشورة
(( والله أعلم))
مصطفى درش