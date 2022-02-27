تعرف على سعر قنطار السمسم اليوم في السودان





التاريخ الأحد 27 / 02 / 2022م

بورصة (القضارف)

السمسم :-

المعروض: 4700 المباع : (لايوجد) المرفوض : 4700 (جوال)

أعلاه:27000 جنيه أدناه : 24000 جنيه (للقنطار)

(الجاهز)

من 28000 جنيه إلى 30000 جنيه للقنطار.

الذرة (الفيتريتة) :-

29000 – 29500 جنيه للاردب

( الدخن ) :-

أحمر : 49000 إلى 52000جنيه للأردب

أبيض : 50000 إلى 52000 جنيه للأردب

زهرة الشمس :-

180000 _ 210000جنيه للطن.

التسالي :-

180000 – 205000 جنيه للطن

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قد يكون هنالك أسعار أقل وأكثر من الأسعار المنشورة

(( والله أعلم))

مصطفى درش