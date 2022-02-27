البيت الأبيض يدعو الصين إلى التنديد بـ”الغزو الروسي” لأوكرانيا





دعا البيت الأبيض، اليوم الأحد، الصين إلى التنديد بما أسماه “الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع شبكة “إم.س.إن.بي.سي”: “هذا ليس وقت الوقوف على الهامش. هذا وقت التحدث بصوت عال وإدانة تصرفات الرئيس بوتين وروسيا”.

جاء ذلك، بعد وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدات الأسلحة النووية في حالة تأهب.

بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

العربية نت