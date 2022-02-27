أردوغان يترحم على “أربكان” في الذكرى الـ11 لرحيله





استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان بالرحمة في الذكرى الحادية عشرة لوفاته.

وكتب أردوغان عبر تويتر: “في ذكرى وفاته السنوية، استذكر بالرحمة والدعاء رئيس الوزراء الـ54، أستاذنا البروفسور نجم الدين أربكان، الذي اعتبر الأخلاق والصدق والنهضة الروحية والاستقامة حجر الزاوية في الفلسفة السياسية”.

وأرفق التغريدة بصورة لأربكان وعليها إحدى مقولاته “في كل مكان وكل موقف وكل أمر نحن ملزمون بالتفكير كما يقتضي الإسلام”.

وولد أربكان في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1926 ووافته المنية في 27 فبراير/ شباط 2011، وهو مهندس وسياسي تركي تولى رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزراء تركيا في الفترة بين 1996 و1997.

العربية نت