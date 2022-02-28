ردة فعل عائلة جندي روسي بعد ظهوره أسيراً في أوكرانيا.. والكشف عن رسالة غير متوقعة تلقاها أحد أقاربه من شخص مجهول!





تفاجأت عائلة عسكري روسي بأنه مشارك في غزو أوكرانيا، وذلك عقب ظهوره أسيرا بإحدى قنوات التواصل المخصصة لتغطية العملية العسكرية التي تنفذها روسيا.

وقالت يلينا شقيقة الأسير الروسي ليونيد باكتيشيف: “صدمت بالفيديو، لم أكن أعرف أن أخي يشارك في معارك أوكرانيا، صحيح أني أعلم بتواجده في الخدمة العسكرية لكن لم أتوقع إرساله لأوكرانيا”، وفق صحيفة “غارديان” البريطانية.

وأشارت: “لم يكن أخي يظهر على الإنترنت لفترة، شعرت بالقلق، لكني لم أتخيل تواجده بأوكرانيا، الفيديو تسبب بصدمة لنا، خصوصا والدتي التي تعيش وقتا عصيبا”.

وأبدى أحد أفراد عائلة باكتشيف، غضبه من تورط قريبه في الحرب في أوكرانيا، مشيرا قريب إلى تلقيه الفيديو من شخص مجهول، مع رسالة جاء فيها: “قريبك لا يزال على قيد الحياة، اخرج واحتج وأطح بحكومتك قبل أن ندفن الجميع في الأراضي الأوكرانية”.

وكانت كييف أعلنت أنها أسرت أكثر من 200 عسكري روسي منذ بدء العمليات العسكرية صباح الخميس، ويعرض الجيش الأوكراني صورا ومقاطع فيديو لهم.

صحيفة المرصد