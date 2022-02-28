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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2022/02/28
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دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 27 فبراير 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 530.00جنيه
الريال السعودي : 141.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 593.60 جنيه
الدرهم الإماراتي : 145.20جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 145.30 جنيه
الجنيه الإسترليني : 710.20 جنيه
الجنيه المصري : 33.86 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2022/02/28
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