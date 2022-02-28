بعد العقوبات.. بوتين عن الغرب “إمبراطورية الأكاذيب”





أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الغرب بأنه “إمبراطورية الأكاذيب”، اليوم الاثنين، بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.

وأضاف الكرملين أن بوتين خلال مناقشة الأوضاع الاقتصادية مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وكبار المسؤولين، وصف المجتمع الغربي بـ”إمبراطورية الأكاذيب”، الذي يحاول تنفيذ عقوبات ضد روسيا.

وكانت موسكو أقرت اليوم أن تلك الإجراءات والعقوبات قوية ومؤلمة، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، أكد أن لدى بلاده خطة للرد عليها، مشددا على أن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار.

عقوبات جديدة

في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الروسي وصناديق الاستثمار الحكومية في أحدث انتقام قاس على غزو أوكرانيا.

ووصفت هذه الخطوة بأنها “الإجراء الأكبر” الذي اتخذته وزارة الخزانة ضد اقتصاد بحجم روسيا، بحسب مسؤول في الإدارة الأميركية أطلع الصحافيين على العقوبات شريطة عدم الكشف عن هويته.

سكاي نيوز