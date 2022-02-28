مصر ترد على أنباء تعرضها لزلزال اليوم





حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الاثنين، حقيقة تعرض مصر لزلزال.‏

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي زلازل محسوسة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم، بحسب موقع “مصراوي”.

وتابع: “نحيط حضراتكم علما بأنه لم يتم تسجيل زلازل محسوسة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم”.

وأكد أن “ما تم نشرة على بعض المواقع غير صحيح، ونؤكد على أنه في حالة تسجيل زلازل سيتم إرسال بيان إعلامي بشأنها”.

وكان زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب المناطق الساحلية بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الشهر الجاري، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

كما تعرضت مصر الشهر الماضي لزلزال أشد من الزلزال الذي تعرضت له مصر عام 1992 وتسبب في دمار كبير وقتها.

العربية نت