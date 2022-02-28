الغزو الروسي على أوكرانيا يهدد طائرة سودانية





أجبر غزو روسيا لدولة أوكرانيا شركة تاركو للطيران بالسودان علي إيقاف عملية صيانة إحدى طائراتها وسحب مهندس رافقها.

و الطائرة التي أرسلتها تاركو للصيانة منتصف فبراير من ضمن أسطولها العامل وهي من طراز البوينج737-400 تحت السجل السوداني ST-TAG.

ويشير مدير العمليات بشركة تاركو الكابتن “عثمان السيد” في تصريح _لطيران بلدنا _ إلى أن الشركة كانت تخضع طائراتها للصيانة بأحد المراكز بالمملكة الأردنية، لافتاً إلى أنه تم إرسال الطائرة إلى مركز صيانة بمطار بالقرب من العاصمة كييف، وقال إن الهدف من ذلك أن يكون للشركة مركز صيانة ثان.

موضحاً أن اندلاع الحرب في أوكرانيا اثر على برنامج الصيانة، مبيناً أن المهندس الذي رافق الطائرة خرج من أوكرانيا وسيعود إلى السودان اليوم الإثنين او غداً الثلاثاء.

الخرطوم:طيران بلدنا