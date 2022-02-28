الفيفا يستعد لإقصاء روسيا من كأس العالم 2022





قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسمياً، استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم المؤهل إلى مونديال 2022. وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الروسي بولندا يوم 24 مارس، في نصف نهائي الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم، المؤهلة للمونديال. وأن الفائز من مباراة روسيا وبولندا من المُقرر أن يواجه الفائز من مباراتي السويد والتشيك، ولكن المنتخبات الثلاث ترفض مواجهة منتخب روسيا.

وكانت وكالة«رويترز» قد أفادت بأن الفيفا يجري محادثات اليوم من أجل حرمان المنتخب الروسي المشاركة في كأس العالم 2022، وذلك بسبب غزوها لـ أوكرانيا. وكان الفيفا أعلن بالأمس أن روسيا لن تخوض أي مباراة رسمية أو ودية على أرضها، وسيتم حذف أسم روسيا على أن يلعب بأسم الاتحاد الروسي لكرة القدم، كما لن يتم عزف النشيد الوطني الروسي أو إظهار علم روسيا في أي مباراة. وكان أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم عن رغبتهم في استبعاد المنتخب الروسي من بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بسبب الغزو الذي تشنه روسيا على أوكرانيا في هذه الأيام. وكان قد أعلن الاتحاد التشيكي، أمس الأحد، رفضه اللعب أمام المنتخب الروسي، حتى وإن كان على ملعب محايد، وذلك ضمن منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في قطر 2022.

ورفضت أيضًا بولندا مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم. جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن ناحية آخرى، ووفقًا لصحيفة سكاي سبورت الإنجليزية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر استبعاد فريق سبارتاك موسكو من منافسات الدوري الأوروبي، على غرار غزو روسيا لـ أوكرانيا. وكان سبارتاك موسكو قد تأهل إلى الدور الـ 16، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، متفوقًا على فريق نابولي الإيطالي بفارق الأهداف. وكان سيلتقي الفريق الروسي مع لايبزج الألماني ضمن مباراة ذهاب دور الـ 16، الخميس 10 مارس، ولكن بحسب ما قالته صحيفة سكاي سبورت فإن الاتحاد الأوروبي سيقرر إلغاء المباراة، واعتبار لايبزج فائز ومتأهل بشكل رسمي للدور ربع النهائي، وذلك ضمن معاقبة روسيا بسبب غزوها لـ أوكرانيا.

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