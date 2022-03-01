تراجع في الأسعار وركود في المبيعات بسوق الخضروات





تراجعت القوة الشرائية في سوق الخضروات، وشكا التاجر سيف الدين مطر من سوق الكدرو شمال بحري من ركود في البيع والشراء، منوهاً الى ان الاسعار شهدت تراجعا كبيرا خلاف الفترة السابقة، وقال لـ”الصيحة” ان سعر كيلو الطماطم وصل إلى ٢٠٠ جنيه بدلاً من ٧٠٠ جنيه وكيلو البطاطس ٤٠٠ جنيه والأسود ٢٠٠ جنيه وقطعة العجور الصغيرة ١٠٠ جنيه والجوال ٦ آلاف جنيه وكيلو الجزر ٤٠٠ جنيه والفلفلية ٨٠٠ جنيه والخيار ٤٠٠ الى ٥٠٠ جنيه للكيلو َ والبامية ١٠٠٠ جنيه والقرع الكبيرة ١٠٠٠ جنيه والصغيرة ٥٠٠ جنيه وكيلو الكوسا ٢٥٠ جنيهاً والجرجير الربطة الكبيرة ٥٠٠ جنيه والصغيرة ١٠٠ جنيه والفلفلية ٨٠٠ جنيه للكيلو.

وشكا سيف الدين من تراجع المشتريات من قبل المواطنين، وعزا السبب للأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، وأكد ثبات أسعار الترحيل للخضروات من السوق المركزي ما بين ٣ الى ٤ آلاف جنيه.

صحيفة الصيحة