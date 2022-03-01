الضرائب والدولار .. يرفعان أسعار الذهب





كشفت جولة أجرتها الصيحة في أسواق الذهب والمجوهرات عن زيادات كبيرة في الذهب بسبب البورصة العالمية وارتفاع اسعار الدولار في الأسواق.

وأكد التاجر محمود علي حسين من مجوهرات العقد الفريد سوق سعد قشرة عن زيادة كبيرة في الذهب التركي، حيث بلغ سعر الجرام ٣٨ ألف جنيه.

وأوضح ان هناك تفاوتا ما بين سعر البيع والشراء لجرام الذهب باختلاف نوعيته ما بين 36 – 38 الف جنيه، وبلغ سعر الجرام للذهب المحلي ٣٥ – ٣٦ ألف جنيه والمستورد ٣٧ الف جنيه وبلغ سعر الكسر ٢٨ ألف جنيه، وكشف عن استحداث رسوم اضافية على الذهب مما زاد اسعار المصنعية، واردف بأن هناك ضريبة دمغة جديدة لختم المواصفات والمقاييس مما ضاعف اسعار الذهب وبلغت اسعار المصنعية في حدود ٥ – ٦ آلاف جنيه, وجزم بأن الزيادات على المستوى المحلي لأسعار الذهب مرتبطة بارتفاع اسعار البورصة العالمية عقب الحرب الروسية وعلى المستوى الداخلي هناك زيادات كبيرة في الدولار حيث ارتفع سعره الى 530 جنيهاً، مما عمل على رفع سعر الذهب المحلي والمستورد.

الخرطوم: رشا

صحيفة الصيحة