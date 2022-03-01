شركة سودانية توّقع على عقد للتنقيب عن الذهب بحلايب





حصلت شركة حجازي للحلول المتكاملة على عقد للتعدين الصغير عن معدن الذهب بمحلية حلايب التابعة لولاية البحر الأحمر شرقي السودان، وحازت على مساحة تقدر بـ(1.999) كلم.

ووقعت شركة حجازي عقداً مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية والتي تمثل حكومة السودان والتي وقع عنها مديرها العام عثمان حسن عبدالقادر فيما وقع عن الشركة ممثلتها رويدا جعفر علي، بعد استيفاء الشركة للشروط الخاصة بتعدين الذهب وفقاً لقانون الثروة المعدنية للعام 2015 واللوائح الصادرة بموجبه بعد أن تحصلت الشركة على رخصة بحث مطلق في المنطقة محل العقد والتي أسفرت عن كشف معدني ذي جدوى وفقاً للتقارير الفنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة حسين عثمان حجازي، في تصريح صحفي أمس أن هذا العقد منح شركته حق استغلال واستكشاف وتطوير معدن الذهب في المساحة المحدودة، وأشار إلى أن مدة العقد تصل لـ(5) سنوات.

فيما أكدت ممثلة الشركة رويدا جعفر أن الشركة وبموجب هذا العقد على الشركة أن تدفع مبلغ عشرين ألف يورو لهيئة الأبحاث الجيولوجية، كما ستقوم الشركة بدفع العوائد الجليلة لحكومة السودان والبالغة 13% للذهب عيناً أو نقداً حسب ما تحدده اللوائح.

الخرطوم: علي وقيع الله

صحيفة اليوم التالي