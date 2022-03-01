“إنستغرام” يحظر جميع حسابات قناة “آر تي” في 27 دولة أوروبية





حجب موقع “إنستغرام” جميع حسابات قناة “آر تي” في 27 دولة أوروبية.

وبحسب ما كتبته القناة عبر “تيليغرام”: “حظر “إنستغرام” جميع حسابات “آر تي” في 27 دولة أوروبية”.

وأضافت: “في السابق، كان الوصول إلى صفحاتنا على فيسبوك مقيدا أيضا”.

قررت “غوغل” على الفور حجب قنوات “يوتيوب” في أوروبا ذات الصلة بقناة “آر تي” ووكالة “سبوتنيك” “فيما يتعلق بالعملية الروسية الخاصة الجارية لنزع السلاح من أوكرانيا وإعادة الأمن والاستقرار إلى إقليم دونباس.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.

ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

العربية نت