مصر تعلق على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وهجمات “أنصار الله”





علقت مصر، اليوم الثلاثاء، على القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي، بشأن حظر الأسلحة على جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن‎.‎

ورحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي لها بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، “وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية، فضلا عن تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمينة وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن”.

وأضافت الخارجية المصرية أنها “تتطلع أن يُسهم قرار مجلس الأمن الدولي في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء”.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش – سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022

مستشار رئيس الإمارات عن تصنيف مجلس الأمن الدولي أنصار الله “جماعة إرهابية”: سيضغط على الحوثيين‏

09:39 GMT

وأفادت وسائل إعلام سعودية، أمس الاثنين، بأن “مجلس الأمن الدولي صوّت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله”، والتي تصنقها “جماعة إرهابية”.

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

وقدمت دولة الإمارات، الطلب بعد أن تبنت جماعة “أنصار الله” عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في أبو ظبي العام الجاري.

ويوسع قرار مجلس الأمن، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها.

تقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر 2014.

بالمقابل، تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.

العربية نت