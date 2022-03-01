لوكاشينكو: طلبت من بوتين تزويدنا بمنظومة “اس-400” إضافية





أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزويده بمنظومة “إس-400” إضافية لنشرها غرب العاصمة مينسك من اجل حماية أراضي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية “بلتا” عن الرئيس لوكاشينكو قوله “لم يكن لدينا ما يكفي من المعدات العسكرية. سيكون لدينا ما يكفي من الأفراد والمعدات (لا توجد-محرر). توجهت إلى بوتين بأنه بالإضافة إلى منظومة “اس-400″، التي تتمركز في منطقة غوميل ، يجب تزويدنا بمنظومة”اس-400″، والتي ستكون موجوة غرب مينسك، من أجل تغطية ليس فقط مينسك”.

هاذا وأعلن لوكاشينكو، في وقت سابق، أن بلاده تعمل على تجهيز جيشها بمنظومات صواريخ “إس-400”.

و أفاد مراسل “سبوتنيك”، بأن الرئيس البيلاروسي أعلن عن أن خطط بلاده للسنوات القادمة تشمل شراء مقاتلات “سوخوي-30 إس إم” وعشرات المروحيات ومنظومات “تور-إم 2” للجيش البيلاروسي، كما يجري العمل على تجهيز معدات لمنظومات “إس-400 تريومف”.

وقال لوكاشينكو: “على مدى السنوات القليلة المقبلة، نخطط لشراء وتزويد القوات بمجموعة واسعة من أحدث الأسلحة، بما في ذلك مقاتلات سوخوي-30 إس إم” وعشرات المروحيات وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات “تور-إم 2″، مضيفا أنه يجري العمل حاليًا على مسألة تجهيز القوات المسلحة البيلاروسية بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس-400 تريومف”.

العربية نت