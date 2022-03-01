الكرملين: مادورو يعرب لبوتين عن دعمه للتدابير الروسية في أوكرانيا





أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه للتدابير الروسية الحاسمة في أوكرانيا، مدينا في الوقت نفسه الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلف الناتو.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الكرمين في هذا الصدد: “أعرب نيكولاس مادورو عن دعمه القوي للإجراءات الحاسمة لروسيا، وأدان الأنشطة المزعزعة للاستقرار للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وشدد على أهمية مواجهة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.

وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه يتم استهداف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، فقط؛ وأن السكان المدنيين ليسوا تحت التهديد.

العربية نت