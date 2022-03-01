أردوغان يبحث مع نظيره النمساوي الهجوم الروسي على أوكرانيا





بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال، أن تركيا بذلت قصارى جهدها لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإرساء السلام مجددا وتحسين الوضع الإنساني.

ولفت إلى أن العلاقات التركية النمساوية تمتلك القدرة على التطور في جميع المستويات.

وأضاف أن الأتراك الذين يعيشون في النمسا ساهموا بشكل كبير في تطوير الروابط بين المجتمعين.

وجدد أردوغان تأكيده أن التطورات الأخيرة تكشف مدى أهمية تركيا لأمن أوروبا.

وبين أن أنقرة تتوقع اتخاذ خطوات ملموسة وذات مغزى في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بدء مفاوضات حول تحديث الاتحاد الجمركي وإحراز تقدم بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

العربية نت