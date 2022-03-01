أردوغان ورئيس الوزراء الهولندي يبحثان التطورات في أوكرانيا





بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، أكد أردوغان في اتصال هاتفي مواصلتهم المساعي من أجل تحقيق وقف إطلاق نار عاجل بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد الرئيس التركي في الوقت نفسه على دعمهم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

العربية نت