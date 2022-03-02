تفريغ ناقلات جازولين وفيرنس بميناء بورتسودان





يشهد ميناء الخير ببورتسودان المتخصص في مناولة المشتقات البترولية، انتظاما في حركة وصول وتفريغ ناقلات المشتقات البترولية، حيث تمّ خلال الأسبوع الحالي تفريغ ناقلتي جازولين بإجمالي حمولة (74.209) طن، وتفريغ ناقلة فيرنس حمولة (43.996) طن.

وأكد مدير ميناء الخير كابتن رامي عمر صيام بحسب إعلام الموانئ البحرية، جاهزية الميناء لاستقبال وتفريغ كل الناقلات التي تصل إلى الميناء، مشيراً إلى وصول ثلاث ناقلات جازولين إلى منطقة الانتظار خارج الميناء بإجمالي حمولة تبلغ (108.027) طن، وذلك إلى حين إكمال إجراءات الدخول إلى الميناء.

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