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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2022/03/02
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دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 532.00جنيه
الريال السعودي : 141.86جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 585.20 جنيه
الدرهم الإماراتي : 145.75جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 145.82 جنيه
الجنيه الإسترليني : 707.56 جنيه
الجنيه المصري : 33.99 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2022/03/02
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