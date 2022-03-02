اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 532.00جنيه

الريال السعودي : 141.86جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 585.20 جنيه

الدرهم الإماراتي : 145.75جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 145.82 جنيه

الجنيه الإسترليني : 707.56 جنيه

الجنيه المصري : 33.99 جنيه

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