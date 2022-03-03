مجلس نظارات البجا يهدد بإغلاق الشرق
هدّد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بعودة المتاريس وإغلاق الشرق حال التراجع عن إلغاء المسار، وقال “كل الخيارات مفتوحة”، وأكد التزامهم بتنفيذ اتفاق (القلد)، وقال “هو ملزم وواجب مقدس وكل الأطراف كانوا شهوداً عليه.
وأكد وكيل ناظر الهدندوة، عضو اللجنة حامد أنور أبو علي في مؤتمر صحفي اليوم، أن تنفيذ (القلد) بداية لحل قضية الشرق، وأوضح أن ترسيم الحدود لم يستهدف أي قومية ولكن لوضع كل جهة بالولايات في مواقعها وحدودها المعرفة.
وانتقد أبو علي الموقعين على مسار الشرق، وقال إنهم لا يمثلون أهل الإقليم، وأضاف “طعنا في أهليتهم”، وتابع “طالبنا بترسيم الحدود خاصة مع الأطراف التي نتنازع معها”.
وأشار أبو علي إلى أن من بين بنود (القلد) ترسيم الحدود ومراجعة المعسكرات، وجدّد مطالبتهم بإلغاء مسار الشرق، وقال “نتطلع بعد عودة نائب رئيس المجلس السيادي من الخارج لاستلام قرارات واضحة بشأن تنفيذ القلد”.
الخرطوم- صلاح مختار
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
(قوميات) هو مصطلح يستخدم في أرتريا ويوضح تأثيرها في شرق السودان، يجب عدم تقسيم الشرق على هذا الأساس فهو فصل عنصري بغيض ضد قبائل بعينها مثل البني عامر ولكنه في نفس الوقت فصل للهدندوة وإغلاق لهم في مناطقهم ولكنهم لا يعلمون، أما إغلاق الشرق في مثل هذه الظروف الاقتصادية فهو تعذيب للشعب السوداني ومعاقبة له على جريمة لم يرتكبها وسيفجر كل البلاد.
مفروض تلغي كل المسارات وعمل اتفاقية جديدة او تلغي مسارات العاوزين يلغوا وكان مفروض يكون في بندا داخل المسارات يسمح بي الالغاء او التعديل والحكومة ليس من حقها تقسم البلد بين القبائل هناك حدود لكل شئ شخص يمتلك ووالشوارع تبع الحكومة والميدان والمدارس والمستشفيات ووو ولايمكن قبيلة تستولي عليهم وتقول انهم ملك لها ولايجوز تعين او دخول هذا المناطق الا اذا عندك صلة بهم والمتضرر يسوق الحكومة للمحاكم