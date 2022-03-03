مجلس نظارات البجا يهدد بإغلاق الشرق





هدّد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بعودة المتاريس وإغلاق الشرق حال التراجع عن إلغاء المسار، وقال “كل الخيارات مفتوحة”، وأكد التزامهم بتنفيذ اتفاق (القلد)، وقال “هو ملزم وواجب مقدس وكل الأطراف كانوا شهوداً عليه.

وأكد وكيل ناظر الهدندوة، عضو اللجنة حامد أنور أبو علي في مؤتمر صحفي اليوم، أن تنفيذ (القلد) بداية لحل قضية الشرق، وأوضح أن ترسيم الحدود لم يستهدف أي قومية ولكن لوضع كل جهة بالولايات في مواقعها وحدودها المعرفة.

وانتقد أبو علي الموقعين على مسار الشرق، وقال إنهم لا يمثلون أهل الإقليم، وأضاف “طعنا في أهليتهم”، وتابع “طالبنا بترسيم الحدود خاصة مع الأطراف التي نتنازع معها”.

وأشار أبو علي إلى أن من بين بنود (القلد) ترسيم الحدود ومراجعة المعسكرات، وجدّد مطالبتهم بإلغاء مسار الشرق، وقال “نتطلع بعد عودة نائب رئيس المجلس السيادي من الخارج لاستلام قرارات واضحة بشأن تنفيذ القلد”.

الخرطوم- صلاح مختار

صحيفة الصيحة