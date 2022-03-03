بوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس





أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس الروسي أوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في إطار العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية إقليم دونباس.

وأضاف البيان: “مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي فرضها عدد من الدول الغربية ضد روسيا، شدد فلاديمير بوتين على عدم جواز تسييس قضايا إمدادات الطاقة العالمية، كما أوضح نهج روسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة حماية دونباس”.

وشنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة”. وبحسب الزعيم الروسي ، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.

في وقت لاحق ، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين ، وفقا للدائرة ، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين “لا يبدون أي مقاومة” ، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.

العربية نت