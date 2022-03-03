اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 3 مارس 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 535.00جنيه

الريال السعودي : 142.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 588.50 جنيه

الدرهم الإماراتي : 146.57جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 146.65 جنيه

الجنيه الإسترليني : 711.55 جنيه

الجنيه المصري : 34.18 جنيه

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