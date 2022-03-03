بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي





عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس.

وصرح بوتين أن “القوميين والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا يختبئون خلف المدنيين مستخدمينهم كدروع بشرية”.

وقال بوتين إن “هناك مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بما في ذلك من الشرق الأوسط”.

وأشار بوتين إلى أن “الروس والأوكرانيون شعب واحد، وأنه لن يغير رأيه بذلك أبدًا”.

وأعلن بوتين أنه “وقع مرسومًا يمنح لقب بطل روسيا إلى الضابط نورماغوميد غادجيماغوميدوف، والذي توفي أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.

وتابع بوتين: “رجالنا العسكريون لديهم فهم كامل لصحة اتباع قانونية أعمالهم أثناء العملية الخاصة في أوكرانيا، وذلك حتى بعد الجراح التي تلقوها”.

ونوه بوتين إلى أن “القوات المسلحة الروسية وفرت ممرات للمدنيين في جميع أماكن الاشتباكات في أوكرانيا”.

ولفت بوتين إلى إن “القوميين لن يسمحوا لهم بالخروج”.

وأشار بوتين إلى جرائم القوميين الأوكران بقوله أنهم “يضعون أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية”.

وأكد بوتين أن “العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبالتوافق التام مع الجدول الزمني”.

العربية نت