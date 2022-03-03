عالمية
بوتن يشيد بـ”الانتصارات” في أوكرانيا ويهاجم “التضليل”
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالانتصارات الروسية في أوكرانيا، واستعرض بطولات عناصر الجيش خلال المواجهات الدائرة في أوكرانيا.
وقال بوتن خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي: “لدينا عسكريون يناضلون بصمود وحتى بعد الإصابات، ويبقى جنودنا وضباطنا في الصف الأول، حفاظا على أرواح المواطنين. الجنود يظهرون شجاعة كبيرة”.
وأضاف: “أريد أن أشيد على أعمال الألوية في مسار دونيتسك، حيث تمكن الجيش الروسي، وقائد فصيلة دبابات، من تدمير 5 دبابات خلال سير المعركة، قرب بلدة تشورينكا”.
العربية نت