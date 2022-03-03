عالمية

بوتن يشيد بـ”الانتصارات” في أوكرانيا ويهاجم “التضليل”

2022/03/03
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بوتين
Russian President and Presidential candidate Vladimir Putin at a polling station during the presidential election in Moscow, Russia March 18, 2018. Yuri Kadobnov/POOL via Reuters

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالانتصارات الروسية في أوكرانيا، واستعرض بطولات عناصر الجيش خلال المواجهات الدائرة في أوكرانيا.

وقال بوتن خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي: “لدينا عسكريون يناضلون بصمود وحتى بعد الإصابات، ويبقى جنودنا وضباطنا في الصف الأول، حفاظا على أرواح المواطنين. الجنود يظهرون شجاعة كبيرة”.

وأضاف: “أريد أن أشيد على أعمال الألوية في مسار دونيتسك، حيث تمكن الجيش الروسي، وقائد فصيلة دبابات، من تدمير 5 دبابات خلال سير المعركة، قرب بلدة تشورينكا”.

العربية نت

2022/03/03
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