بايدن يطلب من الكونغرس 10 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا





طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 10 مليارات دولار أخرى، للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجوم الروسي، و22.5 مليار دولار إضافية لتغطية النفقات المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا، وهما إضافتان رئيسيتان لمحادثات الميزانية الجارية بالفعل.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، الحاجة إلى التمويل التكميلي في تدوينة الخميس. وستكون الطلبات إضافات إلى اتفاقية الميزانية المخطط لها التي يحاول الكونغرس الانتهاء منها قبل الموعد النهائي في 11 مارس.

وقالت يونغ في منشور المدونة إن الأموال مطلوبة بشكل عاجل. سيكون تقديم 10 مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدا سريعا لمبلغ 1.4 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021، وهو انعكاس للأزمة الناجمة عن الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي.

وقالت يونغ إن الأموال ستغطي “مساعدات إنسانية وأمنية واقتصادية إضافية في أوكرانيا والمنطقة المجاورة في الأيام والأسابيع المقبلة”.

سكاي نيوز