السر قدور: البرهان رجل عظيم بأفكاره سيذكره التاريخ، يجب على الشباب دعمه ومساندته





امتدح الاعلامي والشاعر السوداني الكبير، الأستاذ السر قدور، رئيس مجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، واصفاً إياه بأنه رجل عظيم بأفكاره وعشقه للبلد، داعياً السودانيين والشباب دعمه والوقوف معه فهو سند لهم.

وقال السر قدور في مقطع صوتي متداول: (اتصل بي الرئيس البرهان شخصيا وبزوجتي وظل يطمأن علي كل دقيقة ، البرهان رجل عظيم رجل إنسان ، الحكم يأتي ويذهب ولكن يبقي العمل الحسن والسمعة الجميلة وتبقي الذكري).

أضاف :(الرجل لديه مسؤولية وسيذكره التأريخ شخصيا ارجو من السودانيين الوقوف مع هذا الرجل العظيم العاشق للسودانفانا متأكد من انسانية البرهان فهو رجل عظيم بأفكاره يجب الوقوف معه سيكون للسودان فأل جيد وللشباب سند وشباب السودان اروع شباب ، أعلم وقفته ورجاله سدد الله خطاه فهو لديه مسؤولية وسيذكره التأريخ، شخصيا ارجو من السودانيين الوقوف مع هذا الرجل العظيم العاشق للسودان).

واختتم قدور بأبيات من أغنية وطنية :(الوقت ليس للكلام.. وطنا لا يمكن يضام.. وطنا ينهض بسلام وطنا لا يمكن حطام).

وكان االسر قدور كانت قد المت به وعكة صحية التهاب في القولون العصبي الزمه فراش المرض بسبب مرض زوجته ونقلها العناية المكثفة الا أنه بدأ في التعافي.

الخرطوم: (كوش نيوز)